Мотопомпа Champion GP80
Арт. Х2120447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|420х460х520
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа CHAMPION GP80 оснащена четырехтактным двигателем объемом 208см3, который позволяет перекачивать 1000 литров воды в минуту. Мотопомпа оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы
Преимущества
- Компактные размеры
- Обратный клапан
- Все детали изготовлены из высококачественных материалов
- Простая эксплуатация