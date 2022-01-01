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Мотопомпа Champion GP80
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GP80
    Арт. Х2120447
    Мотопомпа Champion GP80
    Мотопомпа Champion GP80
    Мотопомпа Champion GP80
    Мотопомпа Champion GP80
      Мотопомпа Champion GP80
      Мотопомпа Champion GP80
      Мотопомпа Champion GP80
      Мотопомпа Champion GP80

      Мотопомпа Champion GP80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120447

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		420х460х520
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа CHAMPION GP80 оснащена четырехтактным двигателем объемом 208см3, который позволяет перекачивать 1000 литров воды в минуту. Мотопомпа оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Обратный клапан
        • Все детали изготовлены из высококачественных материалов
        • Простая эксплуатация