Преимущества

Компактные размеры

Обратный клапан

Все детали изготовлены из высококачественных материалов

Простая эксплуатация

Мотопомпа CHAMPION GP80 оснащена четырехтактным двигателем объемом 208см3, который позволяет перекачивать 1000 литров воды в минуту. Мотопомпа оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы