Мотопомпа Champion GTP80H - предназначена для перекачивания чистой, загрязненной и сильнозагрязной воды (грязевая мотопомпа), имеющей большое содержание механических примесей в виде ила, небольших камней и песка. Бензиновая помпа широко применяется в различных видах работ: общестроительных и аварийных, в сельском хозяйстве и на загородных участках. GTP 80 используют для осушения затопленных участков, откачки грунтовых и сточных вод, при обустройстве систем ирригации, при тушении небольших очагов возгорания (пожарная мотопомпа) и для полива садово-огородных участков. Мотопомпа оснащена 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 9 л.с. Запуск двигателя осуществляется вручную (ручной стартер). Производительность мотора, который установлен на бензиновой мотопомпе Champion GTP 80, составляет более 1300 л/мин. При этом, максимальный напор составляет 26 метров, а глубина всасывания 8 метров. Мотопомпа Champion GTP80H проста в обслуживании - обеспечен удобный доступ к всасывающей камере, для ее систематической очистки от грязи. Прочная стальная рама обеспечивает более легкий перенос насоса и его установку на другое рабочее место. Упрощает передислокацию мотопомпы и амортизирующий элемент, которым оснащается рама.