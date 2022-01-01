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Мотопомпа Champion GTP82
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GTP82
    Арт. champion_802
    Мотопомпа Champion GTP82

      Мотопомпа Champion GTP82

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_802

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		460х480х570
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Champion GTP82 предназначена для перекачивания грязной воды. Применяется на приусадебных участках, а также на стройплощадках для осушения котлованов. Агрегат имеет среднюю производительность - 1300 л/мин. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера. Воздушное охлаждение двигателя повышает срок службы агрегата

        Преимущества

        • Простое использование
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Детали изготовлены из высококачественных материалов
        • Для грязной воды