Мотопомпа Champion GTP82
Арт. champion_802
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|460х480х570
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа Champion GTP82 предназначена для перекачивания грязной воды. Применяется на приусадебных участках, а также на стройплощадках для осушения котлованов. Агрегат имеет среднюю производительность - 1300 л/мин. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера. Воздушное охлаждение двигателя повышает срок службы агрегата
Преимущества
- Простое использование
- Воздушное охлаждение двигателя
- Детали изготовлены из высококачественных материалов
- Для грязной воды