Преимущества

Простое использование

Воздушное охлаждение двигателя

Детали изготовлены из высококачественных материалов

Для грязной воды

Мотопомпа Champion GTP82 предназначена для перекачивания грязной воды. Применяется на приусадебных участках, а также на стройплощадках для осушения котлованов. Агрегат имеет среднюю производительность - 1300 л/мин. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера. Воздушное охлаждение двигателя повышает срок службы агрегата