Мотопомпа CP-305ST

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX160 (Япония)

Прямое соединение помпы и двигателя

Самозаполняющаяся помпа

Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте

Уплотнения из чугуна

Бензиновая мотопомпа Caiman CP-305ST без лишних усилий позволяет справиться с перекачкой больших объемов (до 1000 л/мин) чистой и загрязненной воды. Компания Caiman в своей продукции особое внимание уделяет надежности и качеству. Мотопомпа является незаменимым инструментом для выполнения различных видов работ аварийными и жилищно-коммунальными службами, на рыбных хозяйствах, при выполнении строительных работ. Максимальный размер твердых фракций, находящихся в воде не должен превышать 15 мм. Мотопомпа в состоянии откачать воду с глубины 8 метров. Создаваемый при этом напор воды не превышает 32 м.