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Мотопомпа CP-305ST
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Мотопомпы
    Мотопомпа CP-305ST
    Арт. 1128559
    Мотопомпа CP-305ST

      Мотопомпа CP-305ST

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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128559

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		565х424х480
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Caiman CP-305ST без лишних усилий позволяет справиться с перекачкой больших объемов (до 1000 л/мин) чистой и загрязненной воды. Компания Caiman в своей продукции особое внимание уделяет надежности и качеству. Мотопомпа является незаменимым инструментом для выполнения различных видов работ аварийными и жилищно-коммунальными службами, на рыбных хозяйствах, при выполнении строительных работ. Максимальный размер твердых фракций, находящихся в воде не должен превышать 15 мм. Мотопомпа в состоянии откачать воду с глубины 8 метров. Создаваемый при этом напор воды не превышает 32 м.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX160 (Япония)
        • Прямое соединение помпы и двигателя
        • Самозаполняющаяся помпа
        • Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
        • Уплотнения из чугуна