Мотопомпа CP-305ST
Арт. 1128559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|565х424х480
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа Caiman CP-305ST без лишних усилий позволяет справиться с перекачкой больших объемов (до 1000 л/мин) чистой и загрязненной воды. Компания Caiman в своей продукции особое внимание уделяет надежности и качеству. Мотопомпа является незаменимым инструментом для выполнения различных видов работ аварийными и жилищно-коммунальными службами, на рыбных хозяйствах, при выполнении строительных работ. Максимальный размер твердых фракций, находящихся в воде не должен превышать 15 мм. Мотопомпа в состоянии откачать воду с глубины 8 метров. Создаваемый при этом напор воды не превышает 32 м.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX160 (Япония)
- Прямое соединение помпы и двигателя
- Самозаполняющаяся помпа
- Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте
- Уплотнения из чугуна