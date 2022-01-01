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Мотопомпа для чистой воды АМР 100 С
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Мотопомпы
    Мотопомпа для чистой воды АМР 100 С
    Арт. aurora_4199
    Мотопомпа для чистой воды АМР 100 С

      Мотопомпа для чистой воды АМР 100 С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4199

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		615х460х525
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа – это мобильный насос, который получает энергию для работы от двигателя внутреннего сгорания, а значит не требует подключения к электросети. Помпа Aurora применяется в различных областях сельского и лесного хозяйства, в промышленности, строительстве, при проведении аварийно-спасательных работ и т.д.

        Преимущества

        • высокая производительность
        • надёжный, проверенный временем двигатель
        • продуманная комплектация. В комплект поставки всех помп входят фильтры грубой очистки, хомуты и фланцы для подключения шлангов
        • небольшие габариты