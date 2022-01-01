Мотопомпа для чистой воды АМР 100 С
Арт. aurora_4199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|615х460х525
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа – это мобильный насос, который получает энергию для работы от двигателя внутреннего сгорания, а значит не требует подключения к электросети. Помпа Aurora применяется в различных областях сельского и лесного хозяйства, в промышленности, строительстве, при проведении аварийно-спасательных работ и т.д.
Преимущества
- высокая производительность
- надёжный, проверенный временем двигатель
- продуманная комплектация. В комплект поставки всех помп входят фильтры грубой очистки, хомуты и фланцы для подключения шлангов
- небольшие габариты