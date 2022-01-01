Мотопомпа для чистой воды АМР 100 С

Преимущества

высокая производительность

надёжный, проверенный временем двигатель

продуманная комплектация. В комплект поставки всех помп входят фильтры грубой очистки, хомуты и фланцы для подключения шлангов

небольшие габариты

Мотопомпа – это мобильный насос, который получает энергию для работы от двигателя внутреннего сгорания, а значит не требует подключения к электросети. Помпа Aurora применяется в различных областях сельского и лесного хозяйства, в промышленности, строительстве, при проведении аварийно-спасательных работ и т.д.