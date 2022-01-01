Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С

Преимущества

Небольшие размеры и вес - удобство при транспортировке

Широкая горловина топливного бака - простая заправка

Aurora АМР 50 С проста в эксплуатации и обслуживании

Мощный четырехтактный двигатель - высокая производительность

Мотопомпа для чистой воды Aurora АМР 50 С используется для перекачивания чистой воды с частицами размером до 5 ммРабота от бензинового двигателя обеспечивает мобильность данной моделиНебольшие габариты и вес упрощают транспортировку и хранениеШирокое основание с ножками обеспечивает устойчивость мотопомпы