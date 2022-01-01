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Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С LIGHT
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Мотопомпы
    Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С LIGHT
    Арт. aurora_4197
    Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С LIGHT

      Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С LIGHT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4197

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		430х310х375
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для чистой воды Aurora АМР 50 С LIGHT используется для перекачивания чистой воды с частицами размером до 5 мм
        Работа от бензинового двигателя обеспечивает мобильность данной модели
        Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку и хранение
        Широкое основание с ножками обеспечивает устойчивость мотопомпы

        Преимущества

        • Небольшие размеры и вес - удобство при транспортировке
        • Широкая горловина топливного бака - простая заправка
        • Aurora АМР 50 С LIGHT проста в эксплуатации и обслуживании
        • Мощный четырехтактный двигатель - высокая производительность