Мотопомпа для чистой воды АМР 50 С LIGHT
Арт. aurora_4197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|430х310х375
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для чистой воды Aurora АМР 50 С LIGHT используется для перекачивания чистой воды с частицами размером до 5 мм
Работа от бензинового двигателя обеспечивает мобильность данной модели
Небольшие габариты и вес упрощают транспортировку и хранение
Широкое основание с ножками обеспечивает устойчивость мотопомпы
Преимущества
- Небольшие размеры и вес - удобство при транспортировке
- Широкая горловина топливного бака - простая заправка
- Aurora АМР 50 С LIGHT проста в эксплуатации и обслуживании
- Мощный четырехтактный двигатель - высокая производительность