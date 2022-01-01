Мотопомпа для чистой воды АМР 80 С

Мотопомпа – это мобильный насос, который получает энергию для работы от двигателя внутреннего сгорания, а значит не требует подключения к электросети. Помпы применяются в различных областях сельского и лесного хозяйства, в промышленности, строительстве, при проведении аварийно-спасательных работ и т.д. Группа компаний Аврора предлагает своим покупателям, широкий выбор 4х-тактных мотопомп для работы с чистой и грязной водой, с диаметром включений от 5 до 18 мм.Особенности мотопомп AURORAвысокая производительностьнадёжный, проверенный временем двигательпродуманная комплектация. В комплект поставки всех помп входят фильтры грубой очистки, хомуты и фланцы для подключения шлангов.небольшие габаритыГабариты упаковки 570х450х485ммГарантия - 1 год