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Мотопомпа для чистой воды АМР 80 С
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Мотопомпы
    Мотопомпа для чистой воды АМР 80 С
    Арт. aurora_4198
    Мотопомпа для чистой воды АМР 80 С

      Мотопомпа для чистой воды АМР 80 С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4198

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		560х440х485
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа &ndash; это мобильный насос, который получает энергию для работы от двигателя внутреннего сгорания, а значит не требует подключения к электросети. Помпы применяются в различных областях сельского и лесного хозяйства, в промышленности, строительстве, при проведении аварийно-спасательных работ и т.д. Группа компаний Аврора предлагает своим покупателям, широкий выбор 4х-тактных мотопомп для работы с чистой и грязной водой, с диаметром включений от 5 до 18 мм.Особенности мотопомп AURORAвысокая производительностьнадёжный, проверенный временем двигательпродуманная комплектация. В комплект поставки всех помп входят фильтры грубой очистки, хомуты и фланцы для подключения шлангов.небольшие габаритыГабариты упаковки 570х450х485ммГарантия - 1 год