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Мотопомпа для чистой воды PTH 1000 (1000 л/мин_28м)
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Мотопомпы
    Мотопомпа для чистой воды PTH 1000 (1000 л/мин_28м)
    Арт. fubag_678
    Мотопомпа для чистой воды PTH 1000 (1000 л/мин_28м)

      Мотопомпа для чистой воды PTH 1000 (1000 л/мин_28м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_678

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		525х365х415
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для чистой воды FUBAG PTH 1600 431299 предназначена для перекачивания чистой воды на строительных площадках и для сельскохозяйственных нужд.
        Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость модели на поверхности.
        Бензиновый мотор позволяет использовать аппарат вдали от источников питания.
        Модель оснащена мощным четырехтактным двигателем HONDA, он обеспечивает высокую производительность мотопомпы

        Преимущества

        • Простота в эксплуатации и обслуживании FUBAG PTH 1600 431299
        • Высококачественный OHV-двигатель Honda GX
        • Перекачивает грязную и чистую воду - универсальность
        • Корпус из алюминиевого сплава высокой прочности
        • Основание на ножках обеспечивает хорошую устойчивость аппарата на поверхности
        • Надежные и прочные уплотнения
        • Широкая горловина топливного бака
        • Все необходимое для работы в комплекте