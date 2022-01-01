Мотопомпа для чистой воды PTH 1000 (1000 л/мин_28м)
Арт. fubag_678
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|525х365х415
|
Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для чистой воды FUBAG PTH 1600 431299 предназначена для перекачивания чистой воды на строительных площадках и для сельскохозяйственных нужд.
Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость модели на поверхности.
Бензиновый мотор позволяет использовать аппарат вдали от источников питания.
Модель оснащена мощным четырехтактным двигателем HONDA, он обеспечивает высокую производительность мотопомпы
Преимущества
- Простота в эксплуатации и обслуживании FUBAG PTH 1600 431299
- Высококачественный OHV-двигатель Honda GX
- Перекачивает грязную и чистую воду - универсальность
- Корпус из алюминиевого сплава высокой прочности
- Основание на ножках обеспечивает хорошую устойчивость аппарата на поверхности
- Надежные и прочные уплотнения
- Широкая горловина топливного бака
- Все необходимое для работы в комплекте