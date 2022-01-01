Мотопомпа для чистой воды PTH 1000 (1000 л/мин_28м)

Преимущества

Простота в эксплуатации и обслуживании FUBAG PTH 1600 431299

Высококачественный OHV-двигатель Honda GX

Перекачивает грязную и чистую воду - универсальность

Корпус из алюминиевого сплава высокой прочности

Основание на ножках обеспечивает хорошую устойчивость аппарата на поверхности

Надежные и прочные уплотнения

Широкая горловина топливного бака

Все необходимое для работы в комплекте

Мотопомпа для чистой воды FUBAG PTH 1600 431299 предназначена для перекачивания чистой воды на строительных площадках и для сельскохозяйственных нужд.Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость модели на поверхности.Бензиновый мотор позволяет использовать аппарат вдали от источников питания.Модель оснащена мощным четырехтактным двигателем HONDA, он обеспечивает высокую производительность мотопомпы