Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)

Преимущества

Агрегат для тяжелых работ на стройке

Износостойкие рабочие узлы насоса

Высокая производительность - 1800 л/мин

Мощность двигателя 13 л.с.

Торцевые уплотнения выполнены из износостойких материалов

Топливо: бензин А-92

Способность перекачивать жидкость с включениями диаметром до 25 мм

Длительный срок надежной эксплуатации

Мотопомпа для сильнозагрязненной воды FUBAG PG1800Т 838248 предназначена для аварийных работ, работ на строительных площадках. Обладает высокой производительностью. Вместимость топливного бака составляет 6.5 литров - для длительной беспрерывной работы мотопомпы без дозаправки. Максимально допустимый размер пропускаемых частиц - 25 мм. Благодаря износостойким рабочим элементам конструкции агрегат отличается долгой и надежной эксплуатацией