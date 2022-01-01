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Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
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Мотопомпы
    Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
    Арт. fubag_685
    Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
    Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
    Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
    Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
    Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
      Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
      Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
      Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
      Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
      Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)

      Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_685

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		695х540х559
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для сильнозагрязненной воды FUBAG PG1800Т 838248 предназначена для аварийных работ, работ на строительных площадках. Обладает высокой производительностью. Вместимость топливного бака составляет 6.5 литров - для длительной беспрерывной работы мотопомпы без дозаправки. Максимально допустимый размер пропускаемых частиц - 25 мм. Благодаря износостойким рабочим элементам конструкции агрегат отличается долгой и надежной эксплуатацией

        Преимущества

        • Агрегат для тяжелых работ на стройке
        • Износостойкие рабочие узлы насоса
        • Высокая производительность - 1800 л/мин
        • Мощность двигателя 13 л.с.
        • Торцевые уплотнения выполнены из износостойких материалов
        • Топливо: бензин А-92
        • Способность перекачивать жидкость с включениями диаметром до 25 мм
        • Длительный срок надежной эксплуатации