Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 T (1800 л/мин_26м)
Арт. fubag_685
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|695х540х559
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа для сильнозагрязненной воды FUBAG PG1800Т 838248 предназначена для аварийных работ, работ на строительных площадках. Обладает высокой производительностью. Вместимость топливного бака составляет 6.5 литров - для длительной беспрерывной работы мотопомпы без дозаправки. Максимально допустимый размер пропускаемых частиц - 25 мм. Благодаря износостойким рабочим элементам конструкции агрегат отличается долгой и надежной эксплуатацией
Преимущества
- Агрегат для тяжелых работ на стройке
- Износостойкие рабочие узлы насоса
- Высокая производительность - 1800 л/мин
- Мощность двигателя 13 л.с.
- Торцевые уплотнения выполнены из износостойких материалов
- Топливо: бензин А-92
- Способность перекачивать жидкость с включениями диаметром до 25 мм
- Длительный срок надежной эксплуатации