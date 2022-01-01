Мотопомпа для сточных вод Ada WT30

Преимущества

Мощность двигателя 5,5 л.с.

Высота водяного столба достигает 27 метров

Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов

Легкий запуск

Низкий расход топлива

Широкая сфера применения

Бензиновая мотопомпа ADA WT30 А00265 предназначена для перекачивания грязной воды с примесями. Применяется в осушении водоемов, орошении какого-либо садово-огородных хозяйств, при устранении аварийных ситуаций. Агрегат способен поднять воду на высоту до 27 метров. Диаметр входного и выходного патрубка 80 мм. Мотопомпа оснащена надежным двигателем, который обеспечивает мощность 5.5 л.с. и гарантирует высокую производительность