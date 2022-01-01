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Мотопомпа для сточных вод Ada WT30
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Мотопомпы
    Мотопомпа для сточных вод Ada WT30
    Арт. geototal_54
    Мотопомпа для сточных вод Ada WT30

      Мотопомпа для сточных вод Ada WT30

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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_54

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		735х535х565
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа ADA WT30 А00265 предназначена для перекачивания грязной воды с примесями. Применяется в осушении водоемов, орошении какого-либо садово-огородных хозяйств, при устранении аварийных ситуаций. Агрегат способен поднять воду на высоту до 27 метров. Диаметр входного и выходного патрубка 80 мм. Мотопомпа оснащена надежным двигателем, который обеспечивает мощность 5.5 л.с. и гарантирует высокую производительность

        Преимущества

        • Мощность двигателя 5,5 л.с.
        • Высота водяного столба достигает 27 метров
        • Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов
        • Легкий запуск
        • Низкий расход топлива
        • Широкая сфера применения