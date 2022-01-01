Мотопомпа для сточных вод Ada WT30
Арт. geototal_54
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Гонконг
|
Габариты, мм
|735х535х565
|
Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Бензиновая мотопомпа ADA WT30 А00265 предназначена для перекачивания грязной воды с примесями. Применяется в осушении водоемов, орошении какого-либо садово-огородных хозяйств, при устранении аварийных ситуаций. Агрегат способен поднять воду на высоту до 27 метров. Диаметр входного и выходного патрубка 80 мм. Мотопомпа оснащена надежным двигателем, который обеспечивает мощность 5.5 л.с. и гарантирует высокую производительность
Преимущества
- Мощность двигателя 5,5 л.с.
- Высота водяного столба достигает 27 метров
- Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов
- Легкий запуск
- Низкий расход топлива
- Широкая сфера применения