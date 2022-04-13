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Мотопомпа Fubag PG 600
5.0
2
16 780 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Мотопомпа Fubag PG 600
Арт. X1323147
5.0
2
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600
  • Персональная скидка
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600
Мотопомпа Fubag PG 600

Мотопомпа Fubag PG 600

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16 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X1323147
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
480х385х405
Переносная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 780 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бензиновая мотопомпа для чистой воды FUBAG PG 600 568713 - надежный самовсасывающий агрегат для наполнения резервуаров, осушения водоёмов, организации полива. Бензиновый двигатель FUBAG 6.5 hp обеспечивает бесперебойную работу. Для защиты от механических повреждений мотопомпа заключена в металлическую раму. Компактные размеры и небольшой вес позволяют транспортировать агрегат в легковом автомобиле.

    Преимущества

    • Металлическая рама
    • Мощный двигатель
    • Объем топливного 3.6 литра - не требуется частая дозаправка
    • Удобство применения FUBAG PG 600 568713
    • Перекачивание жидкости, которая содержит частицы диаметром до 4 мм
    • Широкая горловина топливного бака облегчает процесс заправки