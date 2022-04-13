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Мотопомпа Fubag PG 600
Арт. X1323147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|480х385х405
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Бензиновая мотопомпа для чистой воды FUBAG PG 600 568713 - надежный самовсасывающий агрегат для наполнения резервуаров, осушения водоёмов, организации полива. Бензиновый двигатель FUBAG 6.5 hp обеспечивает бесперебойную работу. Для защиты от механических повреждений мотопомпа заключена в металлическую раму. Компактные размеры и небольшой вес позволяют транспортировать агрегат в легковом автомобиле.
Преимущества
- Металлическая рама
- Мощный двигатель
- Объем топливного 3.6 литра - не требуется частая дозаправка
- Удобство применения FUBAG PG 600 568713
- Перекачивание жидкости, которая содержит частицы диаметром до 4 мм
- Широкая горловина топливного бака облегчает процесс заправки