Мотопомпа Fubag PG 600

Преимущества

Металлическая рама

Мощный двигатель

Объем топливного 3.6 литра - не требуется частая дозаправка

Удобство применения FUBAG PG 600 568713

Перекачивание жидкости, которая содержит частицы диаметром до 4 мм

Широкая горловина топливного бака облегчает процесс заправки

Бензиновая мотопомпа для чистой воды FUBAG PG 600 568713 - надежный самовсасывающий агрегат для наполнения резервуаров, осушения водоёмов, организации полива. Бензиновый двигатель FUBAG 6.5 hp обеспечивает бесперебойную работу. Для защиты от механических повреждений мотопомпа заключена в металлическую раму. Компактные размеры и небольшой вес позволяют транспортировать агрегат в легковом автомобиле.