Мотопомпа Fubag PTH 600

Преимущества

Перекачивание загрязненной воды

Износостойкость

Торцевые уплотнения из карбида кремния

Не требует особого обслуживания

Усиленная конструкция рамы

Мотопомпа для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 600 ST 838216 подходит для сезонных работ в сельском хозяйстве, на большом приусадебном участке. Она выполнена из прочных материалов с усиленной конструкцией рамы, это гарантирует продолжительный срок службы и надежную работу агрегата. Используется для перекачки загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 8 мм. Агрегат оборудован мощным двигателем HONDA GX120, который обеспечивает высокую производительность