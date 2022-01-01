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Мотопомпа Fubag PTH 600
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Мотопомпы
    Мотопомпа Fubag PTH 600
    Арт. X1323110
    Мотопомпа Fubag PTH 600
    Мотопомпа Fubag PTH 600
    Мотопомпа Fubag PTH 600
      Мотопомпа Fubag PTH 600
      Мотопомпа Fubag PTH 600
      Мотопомпа Fubag PTH 600

      Мотопомпа Fubag PTH 600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1323110

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		543x384x447
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 600 ST 838216 подходит для сезонных работ в сельском хозяйстве, на большом приусадебном участке. Она выполнена из прочных материалов с усиленной конструкцией рамы, это гарантирует продолжительный срок службы и надежную работу агрегата. Используется для перекачки загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 8 мм. Агрегат оборудован мощным двигателем HONDA GX120, который обеспечивает высокую производительность

        Преимущества

        • Перекачивание загрязненной воды
        • Износостойкость
        • Торцевые уплотнения из карбида кремния
        • Не требует особого обслуживания
        • Усиленная конструкция рамы