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Мотопомпа Fubag PTH 600ST
5.0
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Fubag PTH 600ST
    Арт. X1323111
    5.0
    2
    Мотопомпа Fubag PTH 600ST
    Мотопомпа Fubag PTH 600ST
    Мотопомпа Fubag PTH 600ST
      Мотопомпа Fubag PTH 600ST
      Мотопомпа Fubag PTH 600ST
      Мотопомпа Fubag PTH 600ST

      Мотопомпа Fubag PTH 600ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1323111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		468х362х380
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 600 ST 838216 подходит для сезонных работ в сельском хозяйстве, на большом приусадебном участке. Она выполнена из прочных материалов с усиленной конструкцией рамы, это гарантирует продолжительный срок службы и надежную работу агрегата. Используется для перекачки загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 8 мм. Агрегат оборудован мощным двигателем HONDA GX120, который обеспечивает высокую производительность.

        Преимущества

        • Перекачивание загрязненной воды
        • Износостойкость
        • Торцевые уплотнения из карбида кремния
        • Не требует особого обслуживания
        • Усиленная конструкция рамы