Мотопомпа Fubag PTH 600ST
Арт. X1323111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|468х362х380
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа для слабозагрязненной воды FUBAG PTH 600 ST 838216 подходит для сезонных работ в сельском хозяйстве, на большом приусадебном участке. Она выполнена из прочных материалов с усиленной конструкцией рамы, это гарантирует продолжительный срок службы и надежную работу агрегата. Используется для перекачки загрязненной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 8 мм. Агрегат оборудован мощным двигателем HONDA GX120, который обеспечивает высокую производительность.
Преимущества
- Перекачивание загрязненной воды
- Износостойкость
- Торцевые уплотнения из карбида кремния
- Не требует особого обслуживания
- Усиленная конструкция рамы