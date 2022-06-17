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Мотопомпа Huter MP-40
5.0
1
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Huter MP-40
    Арт. О00000013081
    5.0
    1
    Мотопомпа Huter MP-40
    Мотопомпа Huter MP-40
    Мотопомпа Huter MP-40
      Мотопомпа Huter MP-40
      Мотопомпа Huter MP-40
      Мотопомпа Huter MP-40

      Мотопомпа Huter MP-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013081
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		490x370x370
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Huter MP 40 оборудована 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 2.8 л.с. Предназначена для перекачивания больших объемов воды, например, осушения затопленного подвала или бассейна. Для продолжительного срока службы в конструкции применяются качественные надежные материалы.

        Преимущества

        • Откачка воды с 8-метровой глубины
        • Все детали мотопомпы Huter MP 40 выполнены из высококачественных материалов
        • Ручной стартер
        • Тихая работа