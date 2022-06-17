Мотопомпа Huter MP-40
Арт. О00000013081
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|490x370x370
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа Huter MP 40 оборудована 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 2.8 л.с. Предназначена для перекачивания больших объемов воды, например, осушения затопленного подвала или бассейна. Для продолжительного срока службы в конструкции применяются качественные надежные материалы.
Преимущества
- Откачка воды с 8-метровой глубины
- Все детали мотопомпы Huter MP 40 выполнены из высококачественных материалов
- Ручной стартер
- Тихая работа