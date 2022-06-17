Преимущества

Откачка воды с 8-метровой глубины

Все детали мотопомпы Huter MP 40 выполнены из высококачественных материалов

Ручной стартер

Тихая работа

Мотопомпа Huter MP 40 оборудована 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 2.8 л.с. Предназначена для перекачивания больших объемов воды, например, осушения затопленного подвала или бассейна. Для продолжительного срока службы в конструкции применяются качественные надежные материалы.