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Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
5.0
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
    Арт. О00000012983
    5.0
    2
    Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
    Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
    Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
    Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
      Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
      Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
      Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
      Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3

      Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012983
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		480x395x380
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотопомпа Huter MP 50 предназначена для перекачивания больших объемов жидкости. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети. Топливный бак, рассчитанный на 3.6 л, гарантирует продолжительную работу без прерывания для дозаправки. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений. Для продолжительного срока службы в конструкции применяются качественные надежные материалы.

        Преимущества

        • Откачка воды с 8-метровой глубины
        • Все детали мотопомпы Huter MP 50 выполнены из высококачественных материалов
        • Ручной стартер
        • Тихая работа
        • Надежность