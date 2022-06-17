Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3
Арт. О00000012983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|480x395x380
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа Huter MP 50 предназначена для перекачивания больших объемов жидкости. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети. Топливный бак, рассчитанный на 3.6 л, гарантирует продолжительную работу без прерывания для дозаправки. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений. Для продолжительного срока службы в конструкции применяются качественные надежные материалы.
Преимущества
- Откачка воды с 8-метровой глубины
- Все детали мотопомпы Huter MP 50 выполнены из высококачественных материалов
- Ручной стартер
- Тихая работа
- Надежность