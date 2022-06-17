Мотопомпа Huter MP-50 70/11/3

Преимущества

Откачка воды с 8-метровой глубины

Все детали мотопомпы Huter MP 50 выполнены из высококачественных материалов

Ручной стартер

Тихая работа

Надежность

Мотопомпа Huter MP 50 предназначена для перекачивания больших объемов жидкости. Благодаря бензиновому двигателю агрегат не зависим от электрической сети. Топливный бак, рассчитанный на 3.6 л, гарантирует продолжительную работу без прерывания для дозаправки. Благодаря металлической раме механизм мотопомпы защищен от повреждений. Для продолжительного срока службы в конструкции применяются качественные надежные материалы.