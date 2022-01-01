Мотопомпа Koshin STH-50X
Арт. X132394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|500x395x415
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Бензиновая мотопомпа Koshin STH-50X разработана для перекачки воды, содержащей элементы мелких частиц диаметром не более 8 мм. Детали агрегата отличаются повышенной износоустойчивостью за счет применения высокопрочных сплавов, используемых при их создании. Помпа хорошо подойдет для полива и орошения сада, так как обладает малым весом, обеспечивающим легкое перемещение по всему участку. Модель оснащена четырехтактным двигателем Honda, который имеет экономичный расход топлива и низкий уровень шума
Преимущества
- Уплотнения выполнены из карбида кремния
- Экономичный расход топлива
- Низкий уровень шума
- Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие
- Ручной стартер
- Высота подъема составляет 29 м