Преимущества

Уплотнения выполнены из карбида кремния

Экономичный расход топлива

Низкий уровень шума

Механизм легко разбирается, если возникнет необходимость почистить его составляющие

Ручной стартер

Высота подъема составляет 29 м

Бензиновая мотопомпа Koshin STH-50X разработана для перекачки воды, содержащей элементы мелких частиц диаметром не более 8 мм. Детали агрегата отличаются повышенной износоустойчивостью за счет применения высокопрочных сплавов, используемых при их создании. Помпа хорошо подойдет для полива и орошения сада, так как обладает малым весом, обеспечивающим легкое перемещение по всему участку. Модель оснащена четырехтактным двигателем Honda, который имеет экономичный расход топлива и низкий уровень шума