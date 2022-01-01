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Мотопомпа Master-Yard MR 100R
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Мотопомпы
    Мотопомпа Master-Yard MR 100R
    Арт. X1323122
    Мотопомпа Master-Yard MR 100R

      Мотопомпа Master-Yard MR 100R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323122

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		527x368x417
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Под торговой маркой MASTER YARD на Российском рынке представлен широкий ассортимент качественной техники, которая собирается на фабриках ведущих мировых производителей, по разумной цене.
        Мотопомпы MASTER YARD – это разработка компании Rato – одного из крупнейших китайских заводов по производству бензиновых двигателей малой мощности, на основе которых фабрика также изготавливает генераторы, мотопомпы и мотоциклы. Компания имеет японскую систему менеджмента качества, собственный центр исследований и разработок с более чем 300 инженерами, и инвестирует миллионы долларов в собственные разработки и повышение качества продукции.
        Модель MASTER YARD MP 100R предназначена для чистой и слабозагрязненной жидкости с диаметром фракции до 10 мм