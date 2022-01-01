Мотопомпа Master-Yard MR 100R

Под торговой маркой MASTER YARD на Российском рынке представлен широкий ассортимент качественной техники, которая собирается на фабриках ведущих мировых производителей, по разумной цене.

Мотопомпы MASTER YARD – это разработка компании Rato – одного из крупнейших китайских заводов по производству бензиновых двигателей малой мощности, на основе которых фабрика также изготавливает генераторы, мотопомпы и мотоциклы. Компания имеет японскую систему менеджмента качества, собственный центр исследований и разработок с более чем 300 инженерами, и инвестирует миллионы долларов в собственные разработки и повышение качества продукции.

Модель MASTER YARD MP 100R предназначена для чистой и слабозагрязненной жидкости с диаметром фракции до 10 мм

