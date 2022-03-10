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Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 65 SEV (5 л.с.)
4.5
4
Найти аналог
Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 65 SEV (5 л.с.)
    Арт. X1323124
    4.5
    4
    Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 65 SEV (5 л.с.)

      Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 65 SEV (5 л.с.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1323124
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		420х360х430
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Master Yard TP65SEV используется для перекачивания большого объема жидкости. Применяется в бытовых условиях, сельском хозяйстве, строительстве и коммунальными службами. Оснащена японским 4-х тактным двигателем и отличается мощной всасывающей способностью. Сетчатый фильтр предотвращает попадание в насос твердых частиц. Основные части мотопомпы выполнены из надежных прочных материалов.

        Преимущества

        • Самозаполняющаяся помпа (не требует наполнения водой при каждом запуске)
        • Высокая производительность - 1050 л/мин
        • Предназначена для чистой и загрязненной воды (диаметр фракции 7.5 мм)
        • Фильтр предварительной очистки
        • Надежный двигатель Koshin K180 с воздушным охлаждением
        • Металлическая рама - для устойчивости Master Yard TP65SEV
        • Высота подъема достигает 25 м
        • Затвор из керамико-карбона обеспечивает водонепроницаемость помпы