Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 65 SEV (5 л.с.)
Арт. X1323124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|420х360х430
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Мотопомпа Master Yard TP65SEV используется для перекачивания большого объема жидкости. Применяется в бытовых условиях, сельском хозяйстве, строительстве и коммунальными службами. Оснащена японским 4-х тактным двигателем и отличается мощной всасывающей способностью. Сетчатый фильтр предотвращает попадание в насос твердых частиц. Основные части мотопомпы выполнены из надежных прочных материалов.
Преимущества
- Самозаполняющаяся помпа (не требует наполнения водой при каждом запуске)
- Высокая производительность - 1050 л/мин
- Предназначена для чистой и загрязненной воды (диаметр фракции 7.5 мм)
- Фильтр предварительной очистки
- Надежный двигатель Koshin K180 с воздушным охлаждением
- Металлическая рама - для устойчивости Master Yard TP65SEV
- Высота подъема достигает 25 м
- Затвор из керамико-карбона обеспечивает водонепроницаемость помпы