Бензиновая мотопомпа MasterYard TP 65 SEV (5 л.с.)

Преимущества

Самозаполняющаяся помпа (не требует наполнения водой при каждом запуске)

Высокая производительность - 1050 л/мин

Предназначена для чистой и загрязненной воды (диаметр фракции 7.5 мм)

Фильтр предварительной очистки

Надежный двигатель Koshin K180 с воздушным охлаждением

Металлическая рама - для устойчивости Master Yard TP65SEV

Высота подъема достигает 25 м

Затвор из керамико-карбона обеспечивает водонепроницаемость помпы

Мотопомпа Master Yard TP65SEV используется для перекачивания большого объема жидкости. Применяется в бытовых условиях, сельском хозяйстве, строительстве и коммунальными службами. Оснащена японским 4-х тактным двигателем и отличается мощной всасывающей способностью. Сетчатый фильтр предотвращает попадание в насос твердых частиц. Основные части мотопомпы выполнены из надежных прочных материалов.