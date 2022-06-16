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Мотопомпа Huter MP-80
5.0
2
12 090 ₽
Мотопомпы
    Мотопомпа Huter MP-80
    Арт. О00000013415
    5.0
    2
    Мотопомпа Huter MP-80

      Мотопомпа Huter MP-80

      12 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000013415
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		450x460x590
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      12 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотопомпа Huter MP-80 70/11/7 применяется для перекачивания чистой воды из различных источников. Топливный бак большого емкостью гарантирует продолжительную работу мотопомпы без остановки для заправки. Долгий срок службы. Металлическая рама надежно защищает элементы агрегата от повреждений и обеспечивает простоту переноса. Надежность. Ручной стартер позволяет завести двигатель при любых условиях.

        Преимущества

        • Автономная работа
        • Мощный и надежный бензиновый привод
        • Прочная металлическая рама
        • Надёжный ручной стартер
        • Эффективный глушитель позволяет держать в норме уровень шума от работающего двигателя
        • Возможно использование для создания небольшой оросительной системы или системы тушения пожара