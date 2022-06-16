Преимущества

Автономная работа

Мощный и надежный бензиновый привод

Прочная металлическая рама

Надёжный ручной стартер

Эффективный глушитель позволяет держать в норме уровень шума от работающего двигателя

Возможно использование для создания небольшой оросительной системы или системы тушения пожара

Мотопомпа Huter MP-80 70/11/7 применяется для перекачивания чистой воды из различных источников. Топливный бак большого емкостью гарантирует продолжительную работу мотопомпы без остановки для заправки. Долгий срок службы. Металлическая рама надежно защищает элементы агрегата от повреждений и обеспечивает простоту переноса. Надежность. Ручной стартер позволяет завести двигатель при любых условиях.