Мотопомпа Robin-Subaru PTG 210ST

Преимущества

Двигатель Robin-Subaru EY15D с воздушным охлаждением - надежная работа

Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210ST

Простота использования

Производительность - 700 л/мин

Прочная металлическая рама

Широкая горловина топливного бака

Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG210ST - высокопроизводительный агрегат для выкачивания грязной воды. Помпа поможет в период весеннего схода снега или при прорыве водопровода. Она состоит из четырехтактного бензинового двигателя Robin-Subaru EY15D и центробежного насоса. Широкая горловина упрощает наполнение топливного бака. В конструкции предусмотрена рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений