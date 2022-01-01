Мотопомпа Robin-Subaru PTG 210ST
Арт. X67951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|462x356x397
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG210ST - высокопроизводительный агрегат для выкачивания грязной воды. Помпа поможет в период весеннего схода снега или при прорыве водопровода. Она состоит из четырехтактного бензинового двигателя Robin-Subaru EY15D и центробежного насоса. Широкая горловина упрощает наполнение топливного бака. В конструкции предусмотрена рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений
Преимущества
- Двигатель Robin-Subaru EY15D с воздушным охлаждением - надежная работа
- Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210ST
- Простота использования
- Производительность - 700 л/мин
- Прочная металлическая рама
- Широкая горловина топливного бака