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Мотопомпа Robin-Subaru PTG 210ST
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Мотопомпы
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG 210ST
    Арт. X67951
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG 210ST

      Мотопомпа Robin-Subaru PTG 210ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X67951

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		462x356x397
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG210ST - высокопроизводительный агрегат для выкачивания грязной воды. Помпа поможет в период весеннего схода снега или при прорыве водопровода. Она состоит из четырехтактного бензинового двигателя Robin-Subaru EY15D и центробежного насоса. Широкая горловина упрощает наполнение топливного бака. В конструкции предусмотрена рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений

        Преимущества

        • Двигатель Robin-Subaru EY15D с воздушным охлаждением - надежная работа
        • Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210ST
        • Простота использования
        • Производительность - 700 л/мин
        • Прочная металлическая рама
        • Широкая горловина топливного бака