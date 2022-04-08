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Бензиновая мотопомпа Robin-Subaru PTG 307 ST
5.0
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа Robin-Subaru PTG 307 ST
    Арт. X1323131
    5.0
    2
    Бензиновая мотопомпа Robin-Subaru PTG 307 ST

      Бензиновая мотопомпа Robin-Subaru PTG 307 ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Высота подъема, м
      		23
      Габариты, мм
      		527х368х417
      Переносная
      		Нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотопомпа Robin-Subaru PTG 307 ST подходит для перекачивания загрязненных жидкостей, осушения затопленных участков. Мощный двигатель Robin-Subaru EY15-3D обеспечивает напор до 23 метров и производительность до 1000 л/мин. В конструкции предусмотрена металлическая рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений.

        Преимущества

        • Настоящее японское качество
        • При включении в работу Robin-Subaru PTG 307 ST не требует предварительного заполнения водой, сохраняя при этом высокую производительность
        • Эффективная, экономичная работа мотопомп достигается путем их непосредственного подсоединения к двигателю, этим обеспечивается компактность и гарантируется отсутствие потери мощности
        • Торцовое уплотнение изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую прочность
        • Рабочее колесо изготовлено из чугуна с большим добавлением хрома
        • Внутренний корпус, изготовлен из чугуна и изнутри имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить
        • Надежный бензиновый двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением