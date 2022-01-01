Мотопомпа Robin-Subaru PTG 310ST
Арт. X1323108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|527x368x417
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG310ST поможет без труда откачать воду с песком, твердыми камнями из затопленных подвалов и погребов. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем. Рамная конструкция позволяет легко транспортировать агрегат, способствует устойчивости. Скорость откачки жидкости составляет 1000 литров в минуту. Широкая горловина упрощает заправку топливного бака
Преимущества
- Японский двигатель Robin-Subaru EY20D с воздушным охлаждением - надежная работа
- Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210ST
- Простота использования
- Производительность - 1000 л/мин
- Прочная металлическая рама;
- Широкая горловина топливного бака