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Мотопомпа Robin-Subaru PTG 310ST
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Мотопомпы
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG 310ST
    Арт. X1323108
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG 310ST

      Мотопомпа Robin-Subaru PTG 310ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323108

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		527x368x417
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG310ST поможет без труда откачать воду с песком, твердыми камнями из затопленных подвалов и погребов. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем. Рамная конструкция позволяет легко транспортировать агрегат, способствует устойчивости. Скорость откачки жидкости составляет 1000 литров в минуту. Широкая горловина упрощает заправку топливного бака

        Преимущества

        • Японский двигатель Robin-Subaru EY20D с воздушным охлаждением - надежная работа
        • Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210ST
        • Простота использования
        • Производительность - 1000 л/мин
        • Прочная металлическая рама;
        • Широкая горловина топливного бака