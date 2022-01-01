Мотопомпа Robin-Subaru PTG 310ST

Преимущества

Японский двигатель Robin-Subaru EY20D с воздушным охлаждением - надежная работа

Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG210ST

Простота использования

Производительность - 1000 л/мин

Прочная металлическая рама;

Широкая горловина топливного бака

Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG310ST поможет без труда откачать воду с песком, твердыми камнями из затопленных подвалов и погребов. Оснащена мощным 4-х тактным двигателем. Рамная конструкция позволяет легко транспортировать агрегат, способствует устойчивости. Скорость откачки жидкости составляет 1000 литров в минуту. Широкая горловина упрощает заправку топливного бака