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Мотопомпа Robin-Subaru PTG208ST
5.0
1
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG208ST
    Арт. Х2194
    5.0
    1
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG208ST

      Мотопомпа Robin-Subaru PTG208ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2194
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Высота подъема, м
      		23
      Габариты, мм
      		462х356х397
      Переносная
      		Нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Robin-Subaru PTG 208 ST предназначена для тяжелых условий эксплуатации. Используется для откачки грязной воды при проведении различных строительных работ
        Мощный двигатель Robin-Subaru EY15-3D обеспечивает напор до 23 метров и производительность до 700 л/мин
        В конструкции предусмотрена металлическая рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений

        Преимущества

        • Настоящее японское качество
        • При включении в работу Robin-Subaru PTG 208 ST не требует предварительного заполнения водой, сохраняя при этом высокую производительность
        • Эффективная, экономичная работа мотопомп достигается путем их непосредственного подсоединения к двигателю, этим обеспечивается компактность и гарантируется отсутствие потери мощности
        • Торцовое уплотнение изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую прочность
        • Рабочее колесо изготовлено из чугуна с большим добавлением хрома
        • Внутренний корпус, изготовлен из чугуна и изнутри имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить
        • Надежный бензиновый двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением