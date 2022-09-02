Мотопомпа Robin-Subaru PTG208ST

Преимущества

Настоящее японское качество

При включении в работу Robin-Subaru PTG 208 ST не требует предварительного заполнения водой, сохраняя при этом высокую производительность

Эффективная, экономичная работа мотопомп достигается путем их непосредственного подсоединения к двигателю, этим обеспечивается компактность и гарантируется отсутствие потери мощности

Торцовое уплотнение изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую прочность

Рабочее колесо изготовлено из чугуна с большим добавлением хрома

Внутренний корпус, изготовлен из чугуна и изнутри имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить

Надежный бензиновый двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением

Мотопомпа Robin-Subaru PTG 208 ST предназначена для тяжелых условий эксплуатации. Используется для откачки грязной воды при проведении различных строительных работМощный двигатель Robin-Subaru EY15-3D обеспечивает напор до 23 метров и производительность до 700 л/минВ конструкции предусмотрена металлическая рама для устойчивости, защищающая двигатель от повреждений