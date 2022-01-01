Преимущества

Двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением - надежная работа

Керамические углеродистые торцевые уплотнения

Простота использования

Производительность - 1000 л/мин

Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG310

Топливный бак объёмом 3.8 л. для длительной работы без дозаправок

Прочная металлическая рама

Широкая горловина топливного бака

Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG310 - самовсасывающий насос для перекачивания чистой воды. Двигатель Robin-Subaru EY20DJ способствует производительности до 1000 л/мин и обеспечивает надежную длительную эксплуатацию агрегата. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Рама способствует устойчивости мотопомпы на любой поверхности