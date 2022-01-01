Мотопомпа Robin-Subaru PTG310
Арт. Х2120488
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|527x367x417
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG310 - самовсасывающий насос для перекачивания чистой воды. Двигатель Robin-Subaru EY20DJ способствует производительности до 1000 л/мин и обеспечивает надежную длительную эксплуатацию агрегата. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Рама способствует устойчивости мотопомпы на любой поверхности
Преимущества
- Двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением - надежная работа
- Керамические углеродистые торцевые уплотнения
- Простота использования
- Производительность - 1000 л/мин
- Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG310
- Топливный бак объёмом 3.8 л. для длительной работы без дозаправок
- Прочная металлическая рама
- Широкая горловина топливного бака