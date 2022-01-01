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Мотопомпа Robin-Subaru PTG310
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Мотопомпы
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG310
    Арт. Х2120488
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG310

      Мотопомпа Robin-Subaru PTG310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120488

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		527x367x417
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG310 - самовсасывающий насос для перекачивания чистой воды. Двигатель Robin-Subaru EY20DJ способствует производительности до 1000 л/мин и обеспечивает надежную длительную эксплуатацию агрегата. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Рама способствует устойчивости мотопомпы на любой поверхности

        Преимущества

        • Двигатель Robin-Subaru с воздушным охлаждением - надежная работа
        • Керамические углеродистые торцевые уплотнения
        • Простота использования
        • Производительность - 1000 л/мин
        • Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG310
        • Топливный бак объёмом 3.8 л. для длительной работы без дозаправок
        • Прочная металлическая рама
        • Широкая горловина топливного бака