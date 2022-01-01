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Мотопомпа Robin-Subaru PTX 401
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Мотопомпы
    Мотопомпа Robin-Subaru PTX 401
    Арт. X2120481
    Мотопомпа Robin-Subaru PTX 401

      Мотопомпа Robin-Subaru PTX 401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X2120481

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		527x368x417
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа c датчиком уровня масла ROBIN-SUBARU PTX401 - высокопроизводительный агрегат для подачи воды на большие расстояния. В основе - 4-х тактный двигатель Robin-Subaru EX27, что обеспечивает надежность в работе и долгий срок службы. Насос не требует воды при каждом запуске, достаточно залить корпус насосной части при первом использовании. На двигатель установлен датчик уровня масла, который отключает его в случае понижения уровня масла до минимального

        Преимущества

        • Высокопроизводительный двигатель Robin-Subaru EX27 с воздушным охлаждением - надежная работа
        • Датчик уровня масла
        • Керамические углеродистые торцевые уплотнения
        • Крыльчатка изготовлена из высокопрочного чугуна
        • Диаметр входного/ выходного патрубка - 101.6 мм (4")
        • Производительность - 1800 л/мин
        • Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы c датчиком уровня масла ROBIN-SUBARU PTX401
        • Топливный бак объёмом 5.6 л. для длительной работы без дозаправок
        • Прочная металлическая рама
        • Широкая горловина топливного бака
        • Долгий срок службы