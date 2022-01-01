Мотопомпа Robin-Subaru PTX 401
Арт. X2120481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|527x368x417
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Бензиновая мотопомпа c датчиком уровня масла ROBIN-SUBARU PTX401 - высокопроизводительный агрегат для подачи воды на большие расстояния. В основе - 4-х тактный двигатель Robin-Subaru EX27, что обеспечивает надежность в работе и долгий срок службы. Насос не требует воды при каждом запуске, достаточно залить корпус насосной части при первом использовании. На двигатель установлен датчик уровня масла, который отключает его в случае понижения уровня масла до минимального
Преимущества
- Высокопроизводительный двигатель Robin-Subaru EX27 с воздушным охлаждением - надежная работа
- Датчик уровня масла
- Керамические углеродистые торцевые уплотнения
- Крыльчатка изготовлена из высокопрочного чугуна
- Диаметр входного/ выходного патрубка - 101.6 мм (4")
- Производительность - 1800 л/мин
- Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы c датчиком уровня масла ROBIN-SUBARU PTX401
- Топливный бак объёмом 5.6 л. для длительной работы без дозаправок
- Прочная металлическая рама
- Широкая горловина топливного бака
- Долгий срок службы