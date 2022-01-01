Мотопомпа Robin-Subaru PTX 401

Преимущества

Высокопроизводительный двигатель Robin-Subaru EX27 с воздушным охлаждением - надежная работа

Датчик уровня масла

Керамические углеродистые торцевые уплотнения

Крыльчатка изготовлена из высокопрочного чугуна

Диаметр входного/ выходного патрубка - 101.6 мм (4")

Производительность - 1800 л/мин

Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы c датчиком уровня масла ROBIN-SUBARU PTX401

Топливный бак объёмом 5.6 л. для длительной работы без дозаправок

Прочная металлическая рама

Широкая горловина топливного бака

Долгий срок службы

Бензиновая мотопомпа c датчиком уровня масла ROBIN-SUBARU PTX401 - высокопроизводительный агрегат для подачи воды на большие расстояния. В основе - 4-х тактный двигатель Robin-Subaru EX27, что обеспечивает надежность в работе и долгий срок службы. Насос не требует воды при каждом запуске, достаточно залить корпус насосной части при первом использовании. На двигатель установлен датчик уровня масла, который отключает его в случае понижения уровня масла до минимального