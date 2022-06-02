Бензиновая мотопомпа Daishin SST80-HX
Арт. О00000002716
Характеристики
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Производитель
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Высота подъема, м
|23
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Объем двигателя, куб.см
|163
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Производительность, л/мин
|1000
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Габариты, мм
|650x470x620
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Назначение по воде
|чистая
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Стартер
|ручной
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Мощность, Вт
|2900
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Модель двигателя
|GX160H
- Бензиновая мотопомпа Daishin SST-80HX предназначена для откачки воды средней степени загрязненности. В перекачиваемой жидкости максимальный размер твердых включений не должен превышать 15 мм . Высокая производительность мотопомпы позволяет использовать ее для организации системы полива, тушении огня или очистке бассейнов. Диаметр входного и выходного патрубка составляет 75 мм.
Преимущества
- Большая пропускная способность
- Широкая сфера применения
- Простота обслуживания
- Демпфирующие подушки, уменьшающие вибрацию
- Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов
- Легкий запуск
- Предназначена для откачивания жидкости средней степени загрязненности
- Тихая работа