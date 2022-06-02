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Бензиновая мотопомпа Daishin SST80-HX
5.0
2
45 510 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Бензиновая мотопомпа Daishin SST80-HX
Арт. О00000002716
5.0
2
Бензиновая мотопомпа Daishin SST80-HX

Бензиновая мотопомпа Daishin SST80-HX

45 510 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-911 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 22 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000002716
5.0
2

Характеристики

Производитель
Daishin
Высота подъема, м
23
Объем двигателя, куб.см
163
Производительность, л/мин
1000
Габариты, мм
650x470x620
Назначение по воде
чистая
Стартер
ручной
Мощность, Вт
2900
Модель двигателя
GX160H
Все характеристики
  • Персональная скидка
45 510 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-911 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 22 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бензиновая мотопомпа Daishin SST-80HX предназначена для откачки воды средней степени загрязненности. В перекачиваемой жидкости максимальный размер твердых включений не должен превышать 15 мм . Высокая производительность мотопомпы позволяет использовать ее для организации системы полива, тушении огня или очистке бассейнов. Диаметр входного и выходного патрубка составляет 75 мм.

    Преимущества

    • Большая пропускная способность
    • Широкая сфера применения
    • Простота обслуживания
    • Демпфирующие подушки, уменьшающие вибрацию
    • Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов
    • Легкий запуск
    • Предназначена для откачивания жидкости средней степени загрязненности
    • Тихая работа