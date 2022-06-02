Бензиновая мотопомпа Daishin SST80-HX

Преимущества

Большая пропускная способность

Широкая сфера применения

Простота обслуживания

Демпфирующие подушки, уменьшающие вибрацию

Все детали агрегата выполнены из высококачественных материалов

Легкий запуск

Предназначена для откачивания жидкости средней степени загрязненности

Тихая работа

Бензиновая мотопомпа Daishin SST-80HX предназначена для откачки воды средней степени загрязненности. В перекачиваемой жидкости максимальный размер твердых включений не должен превышать 15 мм . Высокая производительность мотопомпы позволяет использовать ее для организации системы полива, тушении огня или очистке бассейнов. Диаметр входного и выходного патрубка составляет 75 мм.