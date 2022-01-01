Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С
Арт. О00000027444
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|50
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Габариты, мм
|620х710х430
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Цвет
|красный
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Материал
|сталь
- Позволяет эффективно и быстро обработать почву посредством измельчения и культивирования. С помощью такого устройства можно избавиться от мхов, сорняков и вредителей, а также от различных возбудителей недугов. Вдобавок ко всему обрабатывая землю этим агрегатом, удастся оснастить ее кислородом, улучшить тепловой и водный режим, запустить микробиологические процессы, занести удобрения. Как результат — повышение урожайности. За один проход можно и рыхлит почву, и убирать сорняки. Если почва очень тяжелая, то фрезой можно пройтись два раза. Особенно удобно применять фрезу вокруг деревьев и там, где много других подобных препятствий. Мотор Сич Культиватор фрезерный Мотор Сич КФ-1С позволяет с комфортом работать на контурных участках в огородничестве и садоводстве.
Преимущества
- Действует официальная гарантия
- Приличная ширина захвата 47-60-71 см
- Можно изменять глубину возделывания почвы (12-14 см)
- Солидная производительность (минимум 0,07 га/ч)
- Сравнительно компактные габариты (620/710/430 мм)
- Высокая рабочая скорость движения (0,4-1,5 м/с)
- Позволяет выровнять и исправить недостатки вспашки
- Высокое качество обработки почвы
- Небольшой вес (50 кг)