Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С

Преимущества

Действует официальная гарантия

Приличная ширина захвата 47-60-71 см

Можно изменять глубину возделывания почвы (12-14 см)

Солидная производительность (минимум 0,07 га/ч)

Сравнительно компактные габариты (620/710/430 мм)

Высокая рабочая скорость движения (0,4-1,5 м/с)

Позволяет выровнять и исправить недостатки вспашки

Высокое качество обработки почвы

Небольшой вес (50 кг)

Позволяет эффективно и быстро обработать почву посредством измельчения и культивирования. С помощью такого устройства можно избавиться от мхов, сорняков и вредителей, а также от различных возбудителей недугов. Вдобавок ко всему обрабатывая землю этим агрегатом, удастся оснастить ее кислородом, улучшить тепловой и водный режим, запустить микробиологические процессы, занести удобрения. Как результат — повышение урожайности. За один проход можно и рыхлит почву, и убирать сорняки. Если почва очень тяжелая, то фрезой можно пройтись два раза. Особенно удобно применять фрезу вокруг деревьев и там, где много других подобных препятствий. Мотор Сич Культиватор фрезерный Мотор Сич КФ-1С позволяет с комфортом работать на контурных участках в огородничестве и садоводстве.