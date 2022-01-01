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Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С
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Фрезы для мотоблоков
    Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С
    Арт. О00000027444
    Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С
    Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С
      Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С
      Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С

      Культиватор фрезерный Motor Sich КФ-1С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027444

      Характеристики

      Производитель
      		Motor Sich
      Вес, кг
      		50
      Габариты, мм
      		620х710х430
      Цвет
      		красный
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Позволяет эффективно и быстро обработать почву посредством измельчения и культивирования. С помощью такого устройства можно избавиться от мхов, сорняков и вредителей, а также от различных возбудителей недугов. Вдобавок ко всему обрабатывая землю этим агрегатом, удастся оснастить ее кислородом, улучшить тепловой и водный режим, запустить микробиологические процессы, занести удобрения. Как результат — повышение урожайности. За один проход можно и рыхлит почву, и убирать сорняки. Если почва очень тяжелая, то фрезой можно пройтись два раза. Особенно удобно применять фрезу вокруг деревьев и там, где много других подобных препятствий. Мотор Сич Культиватор фрезерный Мотор Сич КФ-1С позволяет с комфортом работать на контурных участках в огородничестве и садоводстве.

        Преимущества

        • Действует официальная гарантия
        • Приличная ширина захвата 47-60-71 см
        • Можно изменять глубину возделывания почвы (12-14 см)
        • Солидная производительность (минимум 0,07 га/ч)
        • Сравнительно компактные габариты (620/710/430 мм)
        • Высокая рабочая скорость движения (0,4-1,5 м/с)
        • Позволяет выровнять и исправить недостатки вспашки
        • Высокое качество обработки почвы
        • Небольшой вес (50 кг)