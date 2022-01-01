Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотор Sturm CD3318-36
Найти аналог
Электромоторы
    Мотор Sturm CD3318-36
    Арт. X3875669635

      Мотор Sturm CD3318-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875669635

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Купить мотор sturm cd3318-36

        Мотор Sturm CD3318-36 – это деталь, которая предназначена с целью интеграции на смену износившимся деталям. Детали от бренда STURM характеризуются высокой надежностью: после того, как их установят вы можете не беспокоиться за производительность и работоспособность: Электромоторы производства марки STURM отвечают высоким стандартам качества. Цена, составляющая 430 р. на эту деталь вызвана употреблением надежных компонентов.

        Перед покупкой уточните, обладают ли совместимостью данные Электромоторы с вашей техникой. У вас есть возможность провести ремонтные работы самолично, но мы рекомендуем вам обратиться в наш сервисный центр: специалисты встроят Электромоторы в оборудование.

        Мотор Sturm CD3318-36 вы можете заказать в «Бигам» по цене в 430 р. Для покупки нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Мы доставляем товары по РФ. Также вам доступен самовывоз из нашего розничного магазина в вашем городе – услуга предоставляется бесплатно вне зависимости от суммы заказа. Если вас интересуют услуги заказа и замены деталей в нашем центре сервисного обслуживания, закажите звонок по номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru мотор sturm cd3318-36 от дистрибьюторов или же изготовителя – компании STURM.