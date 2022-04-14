Мотобур Stihl BT 130 43130112110

Преимущества

Долговечный воздушный фильтр

Антивибрационная рамная рукоятка

Система быстрого торможения бура QuickStop

Двигатель 4-MIX

Бензобур BT 130​ обслуживаемый одним рабочим, подходит для выполнения самых различных работ – от бурения простых скважин до взятия проб грунта. С помощью активирования блокировки редуктора можно извлечь из грунта заклинивший бур Stihl BT 130, не вынимая бура из патрона. В этом случае бензобур просто начинает вращаться против часовой стрелки и выходит из грунта. Система быстрого торможения бура QuickStop, мгновенно останавливающего буровой инструмент при зацеплении бура за ногу пользователя. Богатый выбор бурового инструмента для лунок диаметром до 200 мм.