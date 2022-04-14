Мотобур Stihl BT 130 43130112110
Арт. X190399146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Бензобур BT 130 обслуживаемый одним рабочим, подходит для выполнения самых различных работ – от бурения простых скважин до взятия проб грунта. С помощью активирования блокировки редуктора можно извлечь из грунта заклинивший бур Stihl BT 130, не вынимая бура из патрона. В этом случае бензобур просто начинает вращаться против часовой стрелки и выходит из грунта. Система быстрого торможения бура QuickStop, мгновенно останавливающего буровой инструмент при зацеплении бура за ногу пользователя. Богатый выбор бурового инструмента для лунок диаметром до 200 мм.
Преимущества
- Долговечный воздушный фильтр
- Антивибрационная рамная рукоятка
- Система быстрого торможения бура QuickStop
- Двигатель 4-MIX