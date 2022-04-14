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Мотобур Stihl BT 130 43130112110
5.0
2
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Stihl BT 130 43130112110
    Арт. X190399146
    5.0
    2
    Мотобур Stihl BT 130 43130112110

      Мотобур Stihl BT 130 43130112110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190399146
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензобур BT 130​ обслуживаемый одним рабочим, подходит для выполнения самых различных работ – от бурения простых скважин до взятия проб грунта. С помощью активирования блокировки редуктора можно извлечь из грунта заклинивший бур Stihl BT 130, не вынимая бура из патрона. В этом случае бензобур просто начинает вращаться против часовой стрелки и выходит из грунта. Система быстрого торможения бура QuickStop, мгновенно останавливающего буровой инструмент при зацеплении бура за ногу пользователя. Богатый выбор бурового инструмента для лунок диаметром до 200 мм.

        Преимущества

        •  Долговечный воздушный фильтр
        •  Антивибрационная рамная рукоятка
        •  Система быстрого торможения бура QuickStop
        •  Двигатель 4-MIX