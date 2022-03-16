Мотыжка МКП-3-2 (с черенком)
Арт. X1903969821
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|мотыжка
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Материал рабочей части
|сталь
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- Мотыжка РОС МКП-3-2 76813 служит для проведения различных садовых работ, таких как: формирование лунок для посадки, окучивание, рыхление почвы, сбор травы, мусора и листьев. Рабочая часть выполнена из углеродистой стали, а окрашенная поверхность защищает ее от воздействия воды.
Преимущества
- Зубья витые
- Удобная деревянная рукоятка
- Размер инструмента 390х60 мм