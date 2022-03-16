Мотыжка МКП-3-2 (с черенком)

Преимущества

Зубья витые

Удобная деревянная рукоятка

Размер инструмента 390х60 мм

Мотыжка РОС МКП-3-2 76813 служит для проведения различных садовых работ, таких как: формирование лунок для посадки, окучивание, рыхление почвы, сбор травы, мусора и листьев. Рабочая часть выполнена из углеродистой стали, а окрашенная поверхность защищает ее от воздействия воды.