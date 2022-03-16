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Мотыжка МКП-3-2 (с черенком)
5.0
1
Найти аналог
Мотыжки садовые
    Мотыжка МКП-3-2 (с черенком)
    Арт. X1903969821
    5.0
    1
    Мотыжка МКП-3-2 (с черенком)

      Мотыжка МКП-3-2 (с черенком)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903969821
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		мотыжка
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотыжка РОС МКП-3-2 76813 служит для проведения различных садовых работ, таких как: формирование лунок для посадки, окучивание, рыхление почвы, сбор травы, мусора и листьев. Рабочая часть выполнена из углеродистой стали, а окрашенная поверхность защищает ее от воздействия воды.

        Преимущества

        • Зубья витые
        • Удобная деревянная рукоятка
        • Размер инструмента 390х60 мм