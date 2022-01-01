Бензиновый садовый трактор Mountfield 1530H

Садовый трактор Mountfield 1530H – высокопроизводительный агрегат для стрижки травы на большой территории. Оснащен полуавтоматическим двигателем мощностью 7,4 кВт. Идеально подходит для работы на участках площадью до 60 соток. Садовый трактор обладает гидростатической трансмиссией. По сравнению с механической она передает большее усилие от мотора к колесам. Трансмиссия делает трактор пригодным для работы на неровной земле. Ширина скашиваемого участка – 84 см, а высота срезания регулируется в пределах от 25 до 80 мм. Трактор имеет возможность фиксации регулятора высоты кошения в одном из 7 положений. В корпусе трактора имеется разъем подключения к шлангу для легкой промывки ножей. Сзади установлен травосборник объемом 240 литров с индикатором заполнения. Травосборник освобождается нажатием рычага прямо с сидения – без дополнительных усилий для оператора. Также модель Mountfield 1530H имеет фары, которые позволяют работать в темное время суток. В Интернет-магазине “Бигам” садовый трактор Mountfield 1530H можно купить с доставкой в любой регион.

Преимущества:

Производительность;

Надежность;

Ширина реза 84 см;

Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением;

Травосборник на 240 литров с индикатором заполнения;

7 положений высоты стрижки (25-80 мм);

Мощность 7,4 кВт;

Бензобак объемом 6 литров;

Удобное сидение;

Переключатель остановки кошения без глушения мотора;

Рычаг освобождения травосборника.

Комплектация: