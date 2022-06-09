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Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Англия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
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Самоходная бензиновая газонокосилка Mountfield SP46 оснащена всеми необходимыми функциями для кошения в больших объемах. Это мощный садовый прибор для кошения с двигателем на 2200 Ватт, подходящий для участков среднего размера. Вес газонокосилки не превышает 30 килограмм, благодаря чему ей легко управлять. Частота вращения шпинделя Mountfield составляет 2900 оборотов в минуту. Ножи расположены под корпусом косильного аппарата, что делает его эксплуатацию безопасной. Газонокосилка обладает возможностью фиксации высоты рукоятки в одном из 6 положений для комфортной работы. Ширина кошения – 46 см, а высота регулируется в диапазоне от 22 до 65 см, что позволяет создать ровное газонное покрытие. Вместительный травосборник поможет упростить уборку срезанной зелени. Купить газонокосилку Mountfield SP46 по выгодной цене можно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- 3 режима сбора травы: в травосборник, мульчирование, задний выброс
- Мощность 2,2 кВт
- Ширина реза 46 см
- Травосборник на 60 литров
- Регулировка высоты среза от 22 до 65 мм
- Мульчирующая заглушка в комплекте
Комплектация
- Газонокосилка
- Травосборник
- Мульчирующая заглушка
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка