Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)

Самоходная бензиновая газонокосилка Mountfield SP46 оснащена всеми необходимыми функциями для кошения в больших объемах. Это мощный садовый прибор для кошения с двигателем на 2200 Ватт, подходящий для участков среднего размера. Вес газонокосилки не превышает 30 килограмм, благодаря чему ей легко управлять. Частота вращения шпинделя Mountfield составляет 2900 оборотов в минуту. Ножи расположены под корпусом косильного аппарата, что делает его эксплуатацию безопасной. Газонокосилка обладает возможностью фиксации высоты рукоятки в одном из 6 положений для комфортной работы. Ширина кошения – 46 см, а высота регулируется в диапазоне от 22 до 65 см, что позволяет создать ровное газонное покрытие. Вместительный травосборник поможет упростить уборку срезанной зелени. Купить газонокосилку Mountfield SP46 по выгодной цене можно в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества

3 режима сбора травы: в травосборник, мульчирование, задний выброс

Мощность 2,2 кВт

Ширина реза 46 см

Травосборник на 60 литров

Регулировка высоты среза от 22 до 65 мм

Мульчирующая заглушка в комплекте

Комплектация