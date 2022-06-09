Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
5.0
1
36 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Новинка
  • Персональная скидка
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Арт. О00000039426
5.0
1
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
  • Новинка
  • Персональная скидка
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)
Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)

Газонокосилка самоходная Mountfield SP46 (2L0482048/M21)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039426
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Англия
Большие задние колеса
Да
Трансмиссия
механическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
510 ₽
Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
Нож мульчирующий для газонокосилок Stiga Ecograss 1111-9278-02
1 970 ₽
Нож мульчирующий для газонокосилок Stiga Ecograss 1111-9278-02
Пильный диск DeWalt DT1960-QZ CONSTRUCT, 305х30 60 ATB -5°
3 230 ₽
Пильный диск DeWalt DT1960-QZ CONSTRUCT, 305х30 60 ATB -5°
Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
1 190 ₽
5.0
Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
620 ₽
Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Нет в наличии
Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
Смотреть
Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Нет в наличии
5.0
Бензопила Champion 237-16"-3/8-1.3-56 A237-16, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Самоходная бензиновая газонокосилка Mountfield SP46 оснащена всеми необходимыми функциями для кошения в больших объемах. Это мощный садовый прибор для кошения с двигателем на 2200 Ватт, подходящий для участков среднего размера. Вес газонокосилки не превышает 30 килограмм, благодаря чему ей легко управлять. Частота вращения шпинделя Mountfield составляет 2900 оборотов в минуту. Ножи расположены под корпусом косильного аппарата, что делает его эксплуатацию безопасной. Газонокосилка обладает возможностью фиксации высоты рукоятки в одном из 6 положений для комфортной работы. Ширина кошения – 46 см, а высота регулируется в диапазоне от 22 до 65 см, что позволяет создать ровное газонное покрытие. Вместительный травосборник поможет упростить уборку срезанной зелени. Купить газонокосилку Mountfield SP46 по выгодной цене можно в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества

    • 3 режима сбора травы: в травосборник, мульчирование, задний выброс
    • Мощность 2,2 кВт
    • Ширина реза 46 см
    • Травосборник на 60 литров
    • Регулировка высоты среза от 22 до 65 мм
    • Мульчирующая заглушка в комплекте

    Комплектация

    • Газонокосилка
    • Травосборник
    • Мульчирующая заглушка
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка