Мойка высокого давления Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506
Арт. О00000002691
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|1.8
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Производительность, л/ч
|420
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Макс. давление, бар
|130
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Длина шланга, м
|6
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Вес, кг
|11
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Забор воды
|из бочки, из канистры
- Аппарат высокого давления KARCHER K4 Compact Basic Car 1.637-506 предназначен для мойки транспортных средств и чистки фасадов, скамеек и дорожек на участке. Используется только в быту. Двигатель охлаждается водой. Длина шланга высокого давления 6 м. Две рукоятки. Складная ручка для компактного хранения. Большие колеса для удобной транспортировки. На корпусе есть крепление для смотанного шланга.
Преимущества
- Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением ускоряет нанесение моющего средства
- Электродвигатель с водяным охлаждением
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Шланг можно намотать вокруг передней панели и закрепить - для комфортного перемещения Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506
- Фитинги присоединяются быстро и просто
- Грязевая фреза - для сильных загрязнений
- Большие колеса и складывающаяся рукоятка - для удобства транспортировки
- Вторая ручка в нижней части корпуса