Мойка высокого давления Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506

Аппарат высокого давления KARCHER K4 Compact Basic Car 1.637-506 предназначен для мойки транспортных средств и чистки фасадов, скамеек и дорожек на участке. Используется только в быту. Двигатель охлаждается водой. Длина шланга высокого давления 6 м. Две рукоятки. Складная ручка для компактного хранения. Большие колеса для удобной транспортировки. На корпусе есть крепление для смотанного шланга.

Преимущества