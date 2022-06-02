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Мойка высокого давления Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506
5.0
2
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506
    Арт. О00000002691
    5.0
    2
    Мойка высокого давления Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506

    Мойка высокого давления Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000002691
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Karcher
    Мощность, кВт
    		1.8
    Производительность, л/ч
    		420
    Макс. давление, бар
    		130
    Длина шланга, м
    		6
    Вес, кг
    		11
    Забор воды
    		из бочки, из канистры
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Аппарат высокого давления KARCHER K4 Compact Basic Car 1.637-506 предназначен для мойки транспортных средств и чистки фасадов, скамеек и дорожек на участке. Используется только в быту. Двигатель охлаждается водой. Длина шланга высокого давления 6 м. Две рукоятки. Складная ручка для компактного хранения. Большие колеса для удобной транспортировки. На корпусе есть крепление для смотанного шланга.

      Преимущества

      • Насадка для нанесения моющего средства под высоким давлением ускоряет нанесение моющего средства
      • Электродвигатель с водяным охлаждением
      • Готовность к работе сразу после распаковки
      • Шланг можно намотать вокруг передней панели и закрепить - для комфортного перемещения Karcher K4 Compact Basic Car 1.637-506
      • Фитинги присоединяются быстро и просто
      • Грязевая фреза - для сильных загрязнений
      • Большие колеса и складывающаяся рукоятка - для удобства транспортировки
      • Вторая ручка в нижней части корпуса