Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
Арт. О00000026255
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Вес, кг
|9.55
|
Габариты, мм
|366х321х725
С этим товаром смотрят
- Мойка Ресанта МР-200БП 70/8/23 используется для эффективной очистки садовых дорожек, фасадов и автотранспорта. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета и барабан для облегчения намотки шланга – это позволяет аккуратно хранить аппарат вместе с принадлежностями. Удобный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над рабочим процессом. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода.
Преимущества
- Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Функция самовсасывания для забора воды из емкости
- Удобная ручка для переноски Ресанта МР-200БП 70/8/23
- Встроенный держатель для пистолета
- Колесики для удобной транспортировки аппарата
- Водяной фильтр - предотвращает засор сопла