Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23

Преимущества

Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе

Готовность к работе сразу после распаковки

Функция самовсасывания для забора воды из емкости

Удобная ручка для переноски Ресанта МР-200БП 70/8/23

Встроенный держатель для пистолета

Колесики для удобной транспортировки аппарата

Водяной фильтр - предотвращает засор сопла

Мойка Ресанта МР-200БП 70/8/23 используется для эффективной очистки садовых дорожек, фасадов и автотранспорта. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета и барабан для облегчения намотки шланга – это позволяет аккуратно хранить аппарат вместе с принадлежностями. Удобный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над рабочим процессом. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода.