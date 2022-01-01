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Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
    Арт. О00000026255
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
    Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23
      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23

      Мойка высокого давления Ресанта МР-200БП 70/8/23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026255

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		9.55
      Габариты, мм
      		366х321х725
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мойка Ресанта МР-200БП 70/8/23 используется для эффективной очистки садовых дорожек, фасадов и автотранспорта. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета и барабан для облегчения намотки шланга – это позволяет аккуратно хранить аппарат вместе с принадлежностями. Удобный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над рабочим процессом. Возможность забора воды из емкости позволяет использовать аппарат на участке без водопровода.

        Преимущества

        • Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе
        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
        • Удобная ручка для переноски Ресанта МР-200БП 70/8/23
        • Встроенный держатель для пистолета
        • Колесики для удобной транспортировки аппарата
        • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла