Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)

Преимущества

Готовность к работе сразу после распаковки

Функция самовсасывания для забора воды из емкости

Удобная ручка для переноски Ресанта МР-200П 70/8/22

Встроенный держатель для пистолета

Колесики для удобной транспортировки аппарата

Водяной фильтр - предотвращает засор сопла

Мойка Ресанта МР-200П 70/8/22 предназначена для очистки садовых дорожек, автомобилей, фасадов зданий и других поверхностей. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что обеспечивает компактное хранение. Для быстрого перемещения по территории оснащена колесами и рукояткой. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Мойка работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.