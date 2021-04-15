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Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
5.0
1
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
    Арт. О00000026256
    5.0
    1
    Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
    Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
    Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
    Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
    Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
    Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
      Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
      Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
      Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
      Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
      Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
      Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)

      Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026256
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		9.4
      Габариты, мм
      		376x321x595
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка Ресанта МР-200П 70/8/22 предназначена для очистки садовых дорожек, автомобилей, фасадов зданий и других поверхностей. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что обеспечивает компактное хранение. Для быстрого перемещения по территории оснащена колесами и рукояткой. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Мойка работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.

        Преимущества

        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
        • Удобная ручка для переноски Ресанта МР-200П 70/8/22
        • Встроенный держатель для пистолета
        • Колесики для удобной транспортировки аппарата
        • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла