Бытовой моечный аппарат Ресанта МР-200П 70/8/22 (забор воды)
Арт. О00000026256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|9.4
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Габариты, мм
|376x321x595
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- Мойка Ресанта МР-200П 70/8/22 предназначена для очистки садовых дорожек, автомобилей, фасадов зданий и других поверхностей. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что обеспечивает компактное хранение. Для быстрого перемещения по территории оснащена колесами и рукояткой. Надежный электродвигатель и алюминиевая помпа обеспечивают аппарату большой рабочий ресурс. Мойка работает от электросети, проста в использовании и не требует сложного технического обслуживания.
Преимущества
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Функция самовсасывания для забора воды из емкости
- Удобная ручка для переноски Ресанта МР-200П 70/8/22
- Встроенный держатель для пистолета
- Колесики для удобной транспортировки аппарата
- Водяной фильтр - предотвращает засор сопла