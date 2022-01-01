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Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
    Арт. О00000026257
    Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
    Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
    Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
    Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
    Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
    Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
      Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
      Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
      Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
      Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
      Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
      Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24

      Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026257

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		17.3
      Габариты, мм
      		400x385x810
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мойка Ресанта МР-220ПРОФ 70/8/24 используется для удаления загрязнений любой сложности. Укомплектована необходимыми для работы принадлежностями. Благодаря бесщёточному асинхронному электродвигателю и алюминиевой помпе с водяным охлаждением модель отличается большим рабочим ресурсом. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета и барабан для облегчения намотки шланга – это позволяет аккуратно хранить аппарат вместе с принадлежностями. Для удобства при транспортировке предусмотрены колеса и телескопическая ручка.

        Преимущества

        • Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе
        • Готовность к работе сразу после распаковки
        • Функция самовсасывания для забора воды из емкости
        • Удобная ручка для переноски Ресанта МР-220ПРОФ 70/8/24
        • Встроенный держатель для пистолета
        • Колесики для удобной транспортировки аппарата
        • Водяной фильтр - предотвращает засор сопла