Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24

Преимущества

Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе

Готовность к работе сразу после распаковки

Функция самовсасывания для забора воды из емкости

Удобная ручка для переноски Ресанта МР-220ПРОФ 70/8/24

Встроенный держатель для пистолета

Колесики для удобной транспортировки аппарата

Водяной фильтр - предотвращает засор сопла

Мойка Ресанта МР-220ПРОФ 70/8/24 используется для удаления загрязнений любой сложности. Укомплектована необходимыми для работы принадлежностями. Благодаря бесщёточному асинхронному электродвигателю и алюминиевой помпе с водяным охлаждением модель отличается большим рабочим ресурсом. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета и барабан для облегчения намотки шланга – это позволяет аккуратно хранить аппарат вместе с принадлежностями. Для удобства при транспортировке предусмотрены колеса и телескопическая ручка.