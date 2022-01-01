Мойка высокого давления Ресанта МР-220Проф 70/8/24
Арт. О00000026257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|17.3
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Габариты, мм
|400x385x810
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- Мойка Ресанта МР-220ПРОФ 70/8/24 используется для удаления загрязнений любой сложности. Укомплектована необходимыми для работы принадлежностями. Благодаря бесщёточному асинхронному электродвигателю и алюминиевой помпе с водяным охлаждением модель отличается большим рабочим ресурсом. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета и барабан для облегчения намотки шланга – это позволяет аккуратно хранить аппарат вместе с принадлежностями. Для удобства при транспортировке предусмотрены колеса и телескопическая ручка.
Преимущества
- Барабан для намотки шланга - удобство при перерывах в работе
- Готовность к работе сразу после распаковки
- Функция самовсасывания для забора воды из емкости
- Удобная ручка для переноски Ресанта МР-220ПРОФ 70/8/24
- Встроенный держатель для пистолета
- Колесики для удобной транспортировки аппарата
- Водяной фильтр - предотвращает засор сопла