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Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF
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Автошампуни
    Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF
    Арт. Х103381
    Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF

      Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103381

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		20
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF - активное концентрированное щелочное (pH: 12,6) чистящее средство, бережно удаляющее сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, тентов и двигателей. Предварительное разведение - 1:3. Дозировка: в аппаратах высокого давления - 1-5%, в разбрызгивателях - 5-25%.