Автошампунь Karcher 6.295-125 RM81 ASF - активное концентрированное щелочное (pH: 12,6) чистящее средство, бережно удаляющее сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, тентов и двигателей. Предварительное разведение - 1:3. Дозировка: в аппаратах высокого давления - 1-5%, в разбрызгивателях - 5-25%.