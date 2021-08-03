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Средство для очистки дисков Grass Disk 125232 (6.2 кг)
5.0
1
Найти аналог
Очистители дисков
    Средство для очистки дисков Grass Disk 125232 (6.2 кг)
    Арт. X131506148
    5.0
    1
    Средство для очистки дисков Grass Disk 125232 (6.2 кг)

      Средство для очистки дисков Grass Disk 125232 (6.2 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель тормозных дисков
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Grass Disk 125232 - концентрированное кислотное моющее средство для очистки колесных дисков и других изделий из легких сплавов. Быстро и эффективно удаляет оксиды металлов, пыль от тормозных колодок, сажу, ржавчину, нефтепродукты, смолы и другие дорожные загрязнения. Не наносит вреда хромированным дискам. Состав: Вода, поверхностно-активные вещества, смесь органических и неорганических кислот, краситель, ароматическая добавка.