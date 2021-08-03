Средство для очистки дисков Grass Disk 125232 (6.2 кг)

Grass Disk 125232 - концентрированное кислотное моющее средство для очистки колесных дисков и других изделий из легких сплавов. Быстро и эффективно удаляет оксиды металлов, пыль от тормозных колодок, сажу, ржавчину, нефтепродукты, смолы и другие дорожные загрязнения. Не наносит вреда хромированным дискам. Состав: Вода, поверхностно-активные вещества, смесь органических и неорганических кислот, краситель, ароматическая добавка.