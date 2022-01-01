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Моющее средство Grass Floor Wash Strong 250102, 10 л
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Автошампуни
    Моющее средство Grass Floor Wash Strong 250102, 10 л
    Арт. X10192756
    Моющее средство Grass Floor Wash Strong 250102, 10 л

      Моющее средство Grass Floor Wash Strong 250102, 10 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10192756

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Концентрированное щелочное моющее средство Grass Floor Wash Strong 250102, 10 л - для особо сильных загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже въевшиеся бытовые и уличные загрязнения,  в том числе масло-жировые и органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в поломоечных машинах и  для ручной мойки, обладает приятным ароматом.