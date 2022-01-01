Концентрированное щелочное моющее средство Grass Floor Wash Strong 250102, 10 л - для особо сильных загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже въевшиеся бытовые и уличные загрязнения, в том числе масло-жировые и органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в поломоечных машинах и для ручной мойки, обладает приятным ароматом.

