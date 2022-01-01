Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
Арт. О00000035685
Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
Арт. О00000035685
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. рабочая температура, °С
|90
|
Мин. рабочая температура, °С
|0
- Шаровой трёхпроходной кран для подключения стационарных приборов 1/2"х3/4"х1/2" в/н/н хром флажок MPF ИС.080349 предназначен для подключения сантехнических приборов к трубопроводу водоснабжения. Позволяет контролировать подачу воды в бытовой прибор, не перекрывая основного потока. Служит для установки на шланги подключения к стиральным и посудомоечным машинам, а также фильтрам для воды. Подходит для открытой установки. Корпус крана выполнен из латуни с хромированным покрытием, что придает изделию эстетический внешний вид и защищает от коррозии
Преимущества
- Средний ресурс: 4000 циклов
- Класс по типу проточной части: с зауженным проходом
- Номинальное давление: 10 Bar
- Угол поворота 90º
- Температура рабочей среды: от 0°C до +90°C