Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349

Преимущества

Средний ресурс: 4000 циклов

Класс по типу проточной части: с зауженным проходом

Номинальное давление: 10 Bar

Угол поворота 90º

Температура рабочей среды: от 0°C до +90°C

Шаровой трёхпроходной кран для подключения стационарных приборов 1/2"х3/4"х1/2" в/н/н хром флажок MPF ИС.080349 предназначен для подключения сантехнических приборов к трубопроводу водоснабжения. Позволяет контролировать подачу воды в бытовой прибор, не перекрывая основного потока. Служит для установки на шланги подключения к стиральным и посудомоечным машинам, а также фильтрам для воды. Подходит для открытой установки. Корпус крана выполнен из латуни с хромированным покрытием, что придает изделию эстетический внешний вид и защищает от коррозии