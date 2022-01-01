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Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
350 ₽
Латунные шаровые краны
    Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
    Арт. О00000035685
    Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
    Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
    Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
      Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
      Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349
      Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349

      Кран шаровой трёхпроходной для подкл. приб. 1/2" х 3/4" х 1/2" в/н/н, хром, MP-У MPF ИС.080349

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035685

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		90
      Мин. рабочая температура, °С
      		0
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаровой трёхпроходной кран для подключения стационарных приборов 1/2"х3/4"х1/2" в/н/н хром флажок MPF ИС.080349 предназначен для подключения сантехнических приборов к трубопроводу водоснабжения. Позволяет контролировать подачу воды в бытовой прибор, не перекрывая основного потока. Служит для установки на шланги подключения к стиральным и посудомоечным машинам, а также фильтрам для воды. Подходит для открытой установки. Корпус крана выполнен из латуни с хромированным покрытием, что придает изделию эстетический внешний вид и защищает от коррозии

        Преимущества

        • Средний ресурс: 4000 циклов
        • Класс по типу проточной части: с зауженным проходом
        • Номинальное давление: 10 Bar
        • Угол поворота 90º
        • Температура рабочей среды: от 0°C до +90°C