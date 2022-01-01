Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436

Преимущества

Имеет привлекательный внешний вид за счет глянцевого хромированного покрытия. В комплектацию входит отражатель (чашка) для прикрытия места присоединения крана к водопроводу

Корпус шарового углового крана выполнен из хромированной и никелированной латуни CW617N. Данный шаровой кран снабжен усиленным латунным шариком с хромированным покрытием для защиты от коррозии

Обратите внимание при монтаже: флажок должен располагаться сверху. Использовать шаровой угловой кран можно при температуре до +90 °С и давлении до 10 бар

Шаровой угловой кран для стационарных приборов с отражателем MPF 1/2" н/н, хром ИС.080436 предназначен для подключения к водопроводу санитарно-сантехнических приборов, таких как стиральная или посудомоечная машина, с помощью гибкой и жесткой подводки для воды.