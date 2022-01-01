Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
310 ₽
Латунные шаровые краны
    Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
    Арт. О00000035684
    Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
    Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
    Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
    Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
      Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
      Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
      Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436
      Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436

      Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035684

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		900
      Мин. рабочая температура, °С
      		0
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаровой угловой кран для стационарных приборов с отражателем MPF 1/2" н/н, хром ИС.080436 предназначен для подключения к водопроводу санитарно-сантехнических приборов, таких как стиральная или посудомоечная машина, с помощью гибкой и жесткой подводки для воды.

        Преимущества

        • Имеет привлекательный внешний вид за счет глянцевого хромированного покрытия. В комплектацию входит отражатель (чашка) для прикрытия места присоединения крана к водопроводу
        • Корпус шарового углового крана выполнен из хромированной и никелированной латуни CW617N. Данный шаровой кран снабжен усиленным латунным шариком с хромированным покрытием для защиты от коррозии
        • Обратите внимание при монтаже: флажок должен располагаться сверху. Использовать шаровой угловой кран можно при температуре до +90 °С и давлении до 10 бар