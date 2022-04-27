Муфта Altstream 32*1"F ВР м/п(уп.13 шт) 002020410
Арт. X1691310156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Материал
|латунь
- Муфта переходная комбинированная - это фитинг для соединения металлопластиковой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Труба закрепляется на фитинге с помощью обжимного разрезного латунного кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность
- Легко монтируется