Муфта Altstream 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610
Арт. X1691310157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Муфта переходная комбинированная - это фитинг для соединения металлопластиковой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Труба закрепляется на фитинге с помощью обжимного разрезного латунного кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы