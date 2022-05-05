Муфта Altstream 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Длительный срок службы

Муфта переходная комбинированная - это фитинг для соединения металлопластиковой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Труба закрепляется на фитинге с помощью обжимного разрезного латунного кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца.