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Муфта Altstream 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610
5.0
2
425 ₽
Муфты обжимные для труб
    Муфта Altstream 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610
    Арт. X1691310157
    5.0
    2
    Муфта Altstream 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610

      Муфта Altstream 32*1"M НР м/п(уп.13 шт) 002020610

      425 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310157
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      425 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта переходная комбинированная - это фитинг для соединения металлопластиковой трубы и компонента инженерной системы с резьбовым подключением. Труба закрепляется на фитинге с помощью обжимного разрезного латунного кольца, которое обжимает трубу при взаимодействии конусных поверхностей гайки и кольца.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы