Муфта Belamos YM5708E
Арт. X19031850331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|муфта шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Штуцер универсальный для быстросъемных соединений. Внутренняя резьба 1/2″, пластик Belamos. Предназначен для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Данные изделия обычно изготавливаются из мягкого пластика в Тайване. Они обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.