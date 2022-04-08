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Муфта Belamos YM5708E
5.0
2
96 ₽
Муфты
    Муфта Belamos YM5708E
    Арт. X19031850331
    5.0
    2
    Муфта Belamos YM5708E

      Муфта Belamos YM5708E

      96 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850331
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		муфта шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      96 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер универсальный для быстросъемных соединений. Внутренняя резьба 1/2″, пластик Belamos. Предназначен для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Данные изделия обычно изготавливаются из мягкого пластика в Тайване. Они обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.