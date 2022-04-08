Муфта Belamos YM5708E

Штуцер универсальный для быстросъемных соединений. Внутренняя резьба 1/2″, пластик Belamos. Предназначен для удобства и быстроты соединения шлангов разных диаметров. Коннекторы соединители и прочие объединяющие комплектующие – это удобный способ быстро смонтировать различные элементы системы полива, конструкция которых позволяет им состыковываться в одно действие. Данные изделия обычно изготавливаются из мягкого пластика в Тайване. Они обеспечивают высокую герметичность, благодаря чему практически полностью исключается утечка воды из системы.