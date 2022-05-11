Двухраструбная муфта Контур 072301110000 (110 мм)
Арт. X1697622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|оранжевый
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Присоединительный диаметр, мм
|110
- Применяется для монтажа наружных канализационных трубопроводов различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и укомплектована уплотнительными двухлепестковыми резиновыми кольцами, которые обеспечивает высокую надежность и герметичность соединений.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность