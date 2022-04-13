Герметичная муфта с двойной резьбой Iqwatt (3/4", 1")
Арт. X16916483
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Канада
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Размер, дюйм
|1
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Тип
|муфта
- Герметичная муфта-фиттинг IQ FITTING с двойной резьбой (3/4" дюйма, 1" дюйм) для монтажа греющего кабеля IQ PIPE внутрь трубы. Сначала нужно ввинтить гайку муфты в тройник, подходящий по диаметру.
Преимущества
- Аксессуар легко монтируется
- Внешнюю гайку нужно надеть на кабель, после чего установить там шайбу и резиновый сальник