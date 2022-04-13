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Герметичная муфта с двойной резьбой Iqwatt (3/4", 1")
5.0
2
Найти аналог
Комплектующие для электрики
    Герметичная муфта с двойной резьбой Iqwatt (3/4", 1")
    Арт. X16916483
    5.0
    2
    Герметичная муфта с двойной резьбой Iqwatt (3/4", 1")

      Герметичная муфта с двойной резьбой Iqwatt (3/4", 1")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16916483
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Iqwatt
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Канада
      Размер, дюйм
      		1
      Тип
      		муфта
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Герметичная муфта-фиттинг IQ FITTING с двойной резьбой (3/4" дюйма, 1" дюйм) для монтажа греющего кабеля IQ PIPE внутрь трубы.  Сначала нужно ввинтить гайку муфты в тройник, подходящий по диаметру. 

        Преимущества

        • Аксессуар легко монтируется
        • Внешнюю гайку нужно надеть на кабель, после чего установить там шайбу и резиновый сальник