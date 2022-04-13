Герметичная муфта с двойной резьбой Iqwatt (3/4", 1")

Преимущества

Аксессуар легко монтируется

Внешнюю гайку нужно надеть на кабель, после чего установить там шайбу и резиновый сальник

Герметичная муфта-фиттинг IQ FITTING с двойной резьбой (3/4" дюйма, 1" дюйм) для монтажа греющего кабеля IQ PIPE внутрь трубы. Сначала нужно ввинтить гайку муфты в тройник, подходящий по диаметру.