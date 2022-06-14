Муфта латунная Grinda Expert 8-426143_z01 (3/4")

Муфта Expert Grinda 8-426143_z01 предназначена для соединения двух шлангов диаметром 3/4 дюйма напрямую, тем самым позволяя увеличить дальность полива. Обеспечивает быстрое и надежное соединение, без протечек. Муфта выполнена из высококачественной латуни, что гарантирует ей длительный срок эксплуатации в постоянном контакте с водой.