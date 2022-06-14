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Муфта латунная Grinda Expert 8-426143_z01 (3/4")
4.7
3
Найти аналог
Муфты
    Муфта латунная Grinda Expert 8-426143_z01 (3/4")
    Арт. X19031850353
    4.7
    3
    Муфта латунная Grinda Expert 8-426143_z01 (3/4")

      Муфта латунная Grinda Expert 8-426143_z01 (3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850353
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		муфта шланг-шланг
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Муфта Expert Grinda 8-426143_z01 предназначена для соединения двух шлангов диаметром 3/4 дюйма напрямую, тем самым позволяя увеличить дальность полива. Обеспечивает быстрое и надежное соединение, без протечек. Муфта выполнена из высококачественной латуни, что гарантирует ей длительный срок эксплуатации в постоянном контакте с водой.