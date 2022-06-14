Муфта латунная Grinda Expert 8-426143_z01 (3/4")
Арт. X19031850353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|муфта шланг-шланг
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Наличие резьбы
|Нет
- Муфта Expert Grinda 8-426143_z01 предназначена для соединения двух шлангов диаметром 3/4 дюйма напрямую, тем самым позволяя увеличить дальность полива. Обеспечивает быстрое и надежное соединение, без протечек. Муфта выполнена из высококачественной латуни, что гарантирует ей длительный срок эксплуатации в постоянном контакте с водой.