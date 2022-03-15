Муфта Luxor TP-98 67841612 (16x2 мм, 3/4", соединение для полипропилена и сшитого полиэтилена)
Арт. X16912758143
Муфта Luxor TP-98 67841612 (16x2 мм, 3/4", соединение для полипропилена и сшитого полиэтилена)
Арт. X16912758143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Фитинги Luxor используются в санитарно-технических и отопительных системах пластиковых трубопроводов конструкции труба в трубе.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность