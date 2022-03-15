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Муфта Luxor TP-98 67841612 (16x2 мм, 3/4", соединение для полипропилена и сшитого полиэтилена)
5.0
2
Найти аналог
Муфты обжимные для труб
    Муфта Luxor TP-98 67841612 (16x2 мм, 3/4", соединение для полипропилена и сшитого полиэтилена)
    Арт. X16912758143
    5.0
    2
    Муфта Luxor TP-98 67841612 (16x2 мм, 3/4", соединение для полипропилена и сшитого полиэтилена)

      Муфта Luxor TP-98 67841612 (16x2 мм, 3/4", соединение для полипропилена и сшитого полиэтилена)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912758143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы