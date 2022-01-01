Муфта MeerPlast, п/п ВР 25*3/4

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Муфта комбинированная разъёмная длиной 6 см изготовлена из полипропилена и применяется как переходник с ПП трубы на металлическую. Соединение — внутреннее/под пайку, размер резьбы — 3/4", входной диаметр пластикового отрезка — 25 мм. Назначение трубопроводов: горячее водоснабжение, система отопления и кондиционирования, питьевая вода. Поскольку у фитинга разъемная конструкция (в составе присутствуют накидная гайка и EPDM прокладка), сети в перспективе можно легко и быстро демонтировать.