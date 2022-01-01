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Муфта MeerPlast, п/п ВР 25*3/4
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Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта MeerPlast, п/п ВР 25*3/4
    Арт. X16913202133
    Муфта MeerPlast, п/п ВР 25*3/4

      Муфта MeerPlast, п/п ВР 25*3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913202133

      Характеристики

      Производитель
      		MeerPlast
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		компрессионное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта комбинированная разъёмная длиной 6 см изготовлена из полипропилена и применяется как переходник с ПП трубы на металлическую. Соединение — внутреннее/под пайку, размер резьбы — 3/4", входной диаметр пластикового отрезка — 25 мм. Назначение трубопроводов: горячее водоснабжение, система отопления и кондиционирования, питьевая вода. Поскольку у фитинга разъемная конструкция (в составе присутствуют накидная гайка и EPDM прокладка), сети в перспективе можно легко и быстро демонтировать.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость